「快活谷」兩小將建功獲讚

富力上仗補時被冠忠南區逼和2：2，昨閉門面對榜尾的愉園，後者只派兩名外援上陣，包括未完成入籍手續的巴基斯坦籍小將簡嘉亨。富力憑迪布利一射一頂梅開二度，半場領先2：0，下半場更換走主力伊高沙托尼及謝家強，為後日足總盃決賽留力。

愉園落後兩球未有放棄，下半場入替的19歲小將伍家揚，於67分鐘車身窩利抽入，這金球亦是其今季「開齋球」，替「快活谷」追至1：2。及後雙方大雨中合演「入球騷」， 富力有林志堅、迪布利及新兵杜度各入一球，終以5：2大勝有另一後備小將莫漢睿建功的愉園。

賽後積分榜首4名僅差1至2分，東方8戰15分續居首，富力7戰14分緊隨，傑志及理文分別以7戰和8戰同得13分。愉園7戰皆北敬陪末席，但主帥鮑家耀說，球隊表現有進步，冀兩個入球助小將增信心，在餘下3仗搶分。伍家揚也稱昨仗球隊踢出拼勁：「球隊有很多後生仔，被很多人睇死，我們甚至曾擔心5場復賽都無法入球，如今卻入到兩球，真的很開心和感到神奇。」