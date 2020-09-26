拜仁歐超盃封王 朝六冠霸業進發 馬天尼斯加時奠勝 2:1反克西維爾

拜仁及西維爾在1個月前分別於歐聯及歐霸封王，昨於匈牙利首都布達佩斯決戰。賽前被看低的西維爾，由今夏回歸球隊的中場拿傑迪錫早段博得12碼，隊友奧甘波斯操刀得手，13分鐘領先。及至37分鐘，拜仁亦靠類似攻勢組織，羅拔利雲度夫斯基接應右路傳中，二傳予哥列斯卡後上建功追平。

效力拜仁第9季 傳離隊在即

拜仁之後有兩次食詐糊，西維爾亦有後備前鋒安尼斯利單刀被拜仁門將紐亞撲出，90分鐘未能擊倒對方。紐亞在加時階段再用腳擋到安尼斯利的射門，皮球飛向門柱再彈出，結果拜仁由盛傳離隊的馬天尼斯，於104分鐘一次角球攻勢中，於禁區內頭槌補中反超。今季首次正式比賽的西維爾，缺乏後備攻擊選擇及體能耗盡，未能反撲，拜仁最終贏2：1，跨季連勝走勢延續至23場，亦已超過9個月未曾落敗。

拜仁於2013年首奪歐超盃，當年正是靠馬天尼斯加時最後一擊得手，再互射12碼擊敗車路士，但當年他們於德國超級盃失利，未能看齊巴塞隆拿於2009年締造的六冠戰績，今年有望捲土重來。不過，踏入效力拜仁第9個球季的馬天尼斯，盛傳將會重返西甲球會畢爾包，勢無緣年尾的世界冠軍球會盃，這名西班牙中場卻沒想太多：「今（昨）日我只想慶祝，當然我們下星期日也有比賽，只要我還披着這件球衣，便會全力以赴，就算只得10至15分鐘。」

馬天尼斯同時盛讚西維爾比巴黎聖日耳門、RB萊比錫的表現都好，「是拜仁今年對過最強的球隊，不少時間更處於上風」。西維爾隊長捷西斯拿華斯則表示球隊已付出所有，要重新振作。

多蒙特拒放球員下月踢國際賽

拜仁下個重要目標，將是下周對多蒙特的德國超級盃。兩隊勢在今季德甲大鬥法，今晚作客奧格斯堡的「蜜蜂軍團」，球員總監基爾表明因為隔離安排，或拒放球員出戰下月的國際賽，德國《踢球者》指拜仁與萊比錫內部意見亦與多蒙特相近。

（歐超盃消息）