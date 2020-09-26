英超非常時期有利入球騷 疫情打亂備戰 防務成致命傷

先講番上季尾預測利物浦衛冕不大可能一帆風順，當時沒有言明的理據，涉及列強增兵的僅屬細份，主要其實在於紅軍的營運模式及理財哲學，在疫情下加倍限制了換血進步的空間。當四三三與「埃及文明」的開發差不多走到盡頭，一如年初羅致南野拓實後所指，是時候認真演練其他陣式和人腳配搭，包括重啟四二三一實驗，目的純為提升整體破關能力。是以招攬堤亞高艾簡達拿順理成章，價錢也屬想像範圍之內；可是收購迪亞高祖達，感覺有點先使未來錢意味，要不乃出售埃及文明的假設收益，要不乃提早預備三人退化。

紅軍重啟四二三一實驗

阿仙奴簽韋利安填補創造力

周中聯賽盃南野正選、祖達後備輕舒腳頭，但高普用上四四二diamond，卻總算符合估計方向。倒是聯賽爭標唯一假想敵曼城，已全面由四三三改成四二三一，大抵前列隊伍教頭的心思始終大同小異。另一例子乃紅軍順水推舟以法賓奴串演中堅，詭異的巧合為李斯特城同樣把尼迪迪拉後扼守中路，都是希望強化用波、逼搶與破密集而已。阿迪達雖沒跟隨師父哥迪奧拿重置十號，但韋利安的加盟補回一點創造力，阿仙奴反擊時的後上支援，也比之前更多人手和更具決心，帶有賭博色彩——當然屬經過計算的賭博。

多隊引援側重中前場

3支升班馬攻強於守

那麼，其他球隊又如何？參考列強用錢表態，最大手筆的車路士，擴軍方針頭重腳輕自不待言，卻非獨例，至少尚有紐卡素、阿士東維拉、愛華頓等的引援重點俱在中前場。值得一提為紐卡素，普遍印象乃悶波，加上位列中游，構成守備相對穩固的嚴重錯覺，今季擺大個頭恐防弄巧反拙。不過，真正以穩守起家的錫菲聯與般尼（曼聯亦可納入此類）也很難捱。傳統上，開季大家未上力，有利防務搞破壞，今年卻因遇疫停戰數月，徹底打亂了自然生態。新型季初病症狀為精神體力未盡恢復，又或是新兵未及融入，對於絕對講求整體隊形和集中力的防務造成致命傷，較易遭乘虛而入。

上季評論錫菲聯時也提到，防守才是英超生存之道，今屆的升班馬卻看來打算殺出新血路。猶如不設防的富咸大概屬降班膽；西布朗後防比預期鬆散，進攻卻比預期流暢少許，不樂觀惟可繼續觀察，畢竟轉會窗未關的變數頗大。最具主帥個人風格也最難捉摸的列斯聯，好起嚟可以貼近歐戰區，衰起嚟可以是諾域治翻版。無論如何，像列斯或白禮頓這種堅持毋懼送禮失波的技術流，即使淪落如近兩季的哈特斯菲爾德及般尼茅夫，依然值得推崇。試問誰會討厭入球show？

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。