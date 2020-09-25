「Herro當Hero」破盡紀錄 轟37分領熱火挫綠軍 新秀希路與總決賽一步之遙

熱火昨以112：109擊敗塞爾特人，占美畢拿、迪加積、艾迪比約及希路得分上雙。20歲的希路搶盡鋒頭，斬獲全場最高兼職業生涯新高37分，為歷來分岸決賽單場最高分的新秀，亦是季後賽單場得分第2高的U20球員，僅次40年前取得42分的「魔術手」。他又以20歲247日，成為分岸決賽取得「30+」的最年輕球員。

分岸決賽單場最高分新秀

希路上仗單節入16分，逼近季後賽U20球員單節得分紀錄；是役末節獨得17分，亦是1997年以來、已故名宿高比之後的第一人。塞爾特人戰畢3節落後1分，主帥史堤芬斯稱讚希路是致勝關鍵：「不可思議，他眼中的籃框一定像大海般寬闊。」希路去年選秀十大不入，被熱火以13個順位選中，據報選秀權排14的「綠軍」當時亦對他有意。

他去年以年薪360萬美元（約3556萬港元）與熱火簽約，賺得人生第一桶金，卻因未知會否長留邁阿密而沒有置業，每年花六分一薪金交租，有指熱火堅稱不會將此子用作交易。希路則將勝仗歸功隊友，又感謝老大哥畢拿照顧有加，誓言為對方拼下總冠軍，畢拿則感嘆：「他做到了！」

韋迪保持16年的熱火新秀季後賽得分紀錄，亦被希路以10分差距刷新，「閃電俠」在社交網盛讚後輩：「那曾是很棒的紀錄。我愛希路的籃球，不單是這一場，而是他的球風。」

菲斯任鷹隊副總經理

有利好友林書豪返NBA

此外，退役球星菲斯現任聖安東尼奧馬刺的發展聯盟球隊助理總經理，但美媒報道他被阿特蘭大鷹隊挖角，聘為助理總經理。菲斯和林書豪曾是紐約人隊友，私交甚篤，料有利這名華裔球星重返NBA。