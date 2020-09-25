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2020年9月25日星期五
阿蘇上馬 灑淚別巴塞 轉會費僅5400萬 稱與對手美斯友情不變
摩連奴料阿里留隊 入歐霸大軍出征
伊巴謙染疫避戰歐霸
車仔炒英冠隊晉16強 夏維斯戴帽
迪馬利亞吐口水被罰停賽4場
高美斯唐建文頭槌建功 傑志2:1挫理文升次席
電視精選
「Herro當Hero」破盡紀錄 轟37分領熱火挫綠軍 新秀希路與總決賽一步之遙
陳至鋒再破室內賽艇全馬世界紀錄
體壇快訊：港網賽因疫情取消
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【明報專訊】（請看附圖）
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