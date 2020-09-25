車仔炒英冠隊晉16強 夏維斯戴帽

2.2億簽雷恩門將 累計7新兵

夏維斯在兩場英超零攻門受抨擊，領隊林柏特在聯賽盃變陣，夏維斯改任進攻中場，終在28、55和65分鐘建功，加上兩獻助攻的譚美阿巴謙、巴克里及基奧特各建一功，以6蛋贈班士利，將與熱刺或英乙的奧連特爭入8強。21歲的夏維斯稱渴望爭取更多入球，林柏特則說：「今仗所見，就是我要求他做的事。他季前未能一起備戰，所以需多點落場。他這晚棒極了，這只是開始。」車路士亦有中堅堤亞高施華地標上陣60分鐘，另一新兵芝維爾則在66分鐘首次披甲，於83分鐘助攻基奧特。

阿仙奴兩蛋淘汰李城

阿仙奴則藉李斯特城後衛基斯甸富治斯在57分鐘擺烏龍，以及尼基迪亞完場前「士哥」，作客以2：0勝出。「兵工廠」領隊阿迪達稱，球隊重組後有表現，奧斯爾難以重返出賽陣容。而愛華頓雖主場以5：2大勝費列活特，但兩次失守俱因門將比克福特嚴重犯錯，賽後飽受抨擊。