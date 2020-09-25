阿蘇上馬 灑淚別巴塞 轉會費僅5400萬 稱與對手美斯友情不變

據報33歲的蘇亞雷斯與馬德里體育會簽約兩年，但轉會費根據馬體會在西甲及歐聯成績，以花紅的形式支付，巴塞最多可獲600萬歐元（約5400萬港元）。據悉合約其中一項特別條款是，若馬體會晉級歐聯8強，阿蘇可獲200萬歐元（約1800萬港元）。

不獲新帥重用感難受

阿蘇昨晚在巴塞官方電視台說：「巴塞需要改變，新帥朗奴高文不會起用我；這令人難接受。」他曾與阿積士及祖雲達斯扯上關係，更傳出在意大利文考試作弊，最終轉投馬體會。他稱接受烏拉圭同胞高甸的意見，明白馬體會同具競爭力，但仍未想到將來對賽巴塞的感覺，「我完全未能消化整件事」。

惟對阿蘇不變的事，應是與美斯的友情：「美斯會為我成為敵人而奇怪，但不會損害我倆的友誼，我們曾在烏拉圭隊對阿根廷隊中交手。」阿蘇雖被放棄，但他仍感激巴塞，事關他在2014年世界盃咬意大利隊守將基亞連尼後，被國際足協重罰停賽4個月，卻獲巴塞招手離開利物浦。阿蘇續說：「我當年帶着大錯而來，但他們仍支持我。能為世上最佳球會比賽是一個夢想，我在這裏結識很多朋友，這令我非常快樂，我會記住所有美好時刻。」

阿蘇曾助巴塞分別四奪西甲和西班牙盃，2015年連同歐聯榮膺三冠王，他以198球成為隊史第3射手。

今夏第7將出塞 法迪獲升一隊

阿蘇成為第7個今夏離開巴塞的球員，其餘6人是拿傑迪錫、維達爾、艾法美路、尼爾遜施美度、卡利斯艾蘭拿及古古列拿。此外，巴塞昨與17歲的新晉西班牙國腳安素法迪續長約，他正式升上一隊，違約金急增至4億歐元（約36億港元），料上陣機會將增加，與上季加盟的基沙文的角色更重要。