高比遺孀否認趕母出家門 稱空難後未獲關懷 同日告洛城警拍攝夫遺體

雲妮莎的母親上周接受西班牙電視台訪問，投訴被女兒趕出家門及被要求交還汽車。雲妮莎昨日在美國《時人》雜誌刊登聲明，反指對方調走資產，扮作沒被供養。高比與詹納今年1月底遇直升機意外身亡，她表示此前與高比一直供養母親，但慘劇後與3名年幼女兒沒得到其支援或關心。雲妮莎在聲明中亦稱：「我已因母親而受傷害，希望這種公開家事的行為就此停止。」

母上節目哭訴 雲妮莎稱供養多年

另外，高比意外發生後，有在場警員涉拍攝並流出屍體照片。美媒昨日亦報道，雲妮莎正式起訴洛杉磯警方及警長，要求賠償。《洛杉磯時報》等曾報道，洛杉磯郡警長Alex Villanueva事後沒有處分警員，雲妮莎指出：「警長沒履行監督的責任，採取行動制止有損他人的照片流出。由於無法控制照片的傳播，不安感令拜仁太太焦慮及煩悶。」

高比的舊會洛杉磯湖人昨早則續戰西岸決賽，即使勒邦占士取得30分、11次助攻及10個籃板的三雙，但球隊在第3節一度落後20分，末段力追仍以106：114落敗，被丹佛金塊追近場數至2：1。占士在今屆季後賽第2次做出30分或以上的大三元，破湖人次數紀錄，季後賽累積26次三雙，在NBA歷史亦僅次魔術手莊遜。

湖人不敵金塊 占士破隊史再取大三元

NBA總裁阿當施華昨日亦向美國有線新聞網絡（CNN）稱，下季最理想將是明年1月才開季，希望完整上演82輪常規賽及季後賽，意味明年8月才煞科，與延至明年7月揭幕的東京奧運重疊。芝加哥公牛則公布新帥人選，是剛被奧克拉荷馬城雷霆解僱的比利當路雲。後者上月獲年度最佳教練第3名，但領雷霆在季後賽首圈不敵侯斯頓火箭。