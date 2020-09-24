拜仁新雙核劍指歐超盃 獲封「2R」接班人 辛尼基拿比誓挫西維爾

拜仁慕尼黑vs.西維爾 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 明晨03：00直播

拜仁今季由曼城收購辛尼，並給予他10號球衣，基拿比則由22號改穿7號。二人於德國隊青年軍合作多時，上周在德甲開鑼戰合共交出3入球3助攻，助拜仁8：0大勝史浩克04。外界把他與洛賓與列貝利比較，辛尼覺得這刻與「2R」相提並論言之過早：「他們代表拜仁一個世界級的10年，我們披上拜仁球衣，只是踢了一場好波。」

費歷克冀錦上添花 傳斟葛斯回巢

拜仁上季在Robbery離隊後曾有一段不穩，但費歷克接手後成為三冠王，前鋒羅拔利雲度夫斯基、門將紐亞本周成為年度歐洲足球先生候選人。曾經也是拜仁7號的費歷克入選教練三強，他認為球隊需要歐超盃錦上添花：「這是蛋糕上的糖霜，我們只有一個目標，就是贏。只得一個短假，備戰時間不足，這對我們或西維爾來說都是困難的，亦要適應部分球員已離隊。」在堤亞高艾簡達拿轉投利物浦後，有傳拜仁力斟自由身中場馬里奧葛斯回巢。中場哥列斯卡、後衛艾方素戴維斯及阿拉巴則傷癒，有望在今仗對西維爾上陣。

西維爾未開季 新兵狀態成疑

歐霸冠軍西維爾今季的重組任務則更艱巨，中場靈魂班尼加赴中東掘金，由巴塞隆拿回歸的拿傑迪錫畢竟球風不同，難以直接取代，亦狀態成疑。由士砵亭收購的左後衛馬高斯安古拿，效率亦未必及已被皇家馬德里回收、再加盟熱刺的利古朗。不過，西維爾今季西甲仍未上場，主帥盧柏迪古排陣底牌未揭，拜仁或需即場花時間摸索，能否守住奧甘波斯及蘇索兩邊突破亦成關鍵。