單親媽媽重拾球拍為兒打拼 爭贏撫養權放棄掛拍 艾莎蘭卡盼續貢獻網壇

艾莎蘭卡沒有在家庭問題上解釋太多，僅稱是「有些事不同了，所以很清晰知道要打下去」。這名前世界一姐4年前為美籍前男友誕下兒子，一年後卻分手，開始爭奪撫養權。艾莎蘭卡為此拒絕離開美國加州，缺席近9個月賽事，2018年初贏得初審但又被推翻，這幾年斷續的比賽，令她在疫情前的世界排名徘徊在50位左右，不過最重要的是，她據報在年初已贏出官司終審。

曾任工會代表 助懷孕球手取外卡

艾莎蘭卡亦得以帶同兒子到紐約出征，在3周內取得11連勝及辛辛那提賽冠軍，僅在美網決賽不敵大坂直美。有別於其他球手，她與細威等可選擇在酒店以外租屋，形容賽後是回到「金色的監獄」，至少在家人陪伴下，心情上比較安穩。被問到若兒子問起為何媽媽選擇繼續比賽，她還是未準備好回答：「我希望（球員生涯）還可以寫多幾個章節，這會比較容易去討論這個問題，慶幸他還沒成長到要討論這些事。」

雖然艾莎蘭卡去年尋求連任球員工會代表失敗，今年亦續落選，惟在她之前的任期，女子網球聯會（WTA）落實懷孕球手分娩起計3年內，以及嚴重受傷超過1年的球手，可不理會復出時的世界排名，在指定賽事獲發外卡參賽。她稱這是所有球手努力的成果：「我一直希望參與，是因為想令這項運動進步，相信在我退役時會更好的。」

美網奪亞 轉戰紅土場再出發

在美網後，泥地賽季上周展開，下周迎來大滿貫之一的法網，艾莎蘭卡在不擅長的紅土上，仍打入羅馬大師賽8強，名宿娜華蒂露娃相信疫情期間提升力量，是對方狀態復蘇的背後關鍵，這從而令她更有信心控制擊球落點，壓制對手於後場。

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