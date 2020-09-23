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2020年9月23日星期三
曼城寫歷史 連續10季響頭炮 科頓擺脫違規醜聞建功屠狼 哥帥：一如以往出色
維拉碎錫開勝門 馬天尼斯地標救極刑
AC米蘭旗開得勝 伊巴謙起孖締里程碑
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【明報專訊】（請看附圖）
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