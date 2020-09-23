曼城寫歷史 連續10季響頭炮 科頓擺脫違規醜聞建功屠狼 哥帥：一如以往出色

曼城迎來開咧戰前，哥帥為違反隔離令兼鬧出醜聞的科頓護航，相信對方會有美好賽季。由於根度簡賽前染疫，科頓臨危受命沒令哥帥失望，昨仗正選披甲，於32分鐘射入第2球。而「藍月」此前有中場大將奇雲迪布尼博得12碼，親自操力中鵠，再於下半場補時5分鐘由迪布尼短傳予加比爾捷西斯，後者省中敵衛高亞迪後破網，助球隊以3：1擊敗有魯爾占美尼斯破蛋的狼隊。

英超本輪共入44球破紀錄

車路士戰英聯盃 兩新援續缺陣

上季聯賽兩負狼隊的藍月逃過對賽三連敗，而連續10季贏出開咧戰，為英超年代首隊創此佳績。賽後再被問及對科頓的評價，哥迪奧拿表示：「今仗除了入球，下半場亦表現出色。每次他上陣，不論是5分鐘抑或90分鐘，都能發揮作用、貢獻球隊，今（昨）日也不例外。」去季「助攻王」迪布尼是役貢獻一傳一射外，4次起腳命中及6次關鍵傳送亦冠絕全場，並錄得5次攔截。捷西斯的入球則是今輪英超第44球，在多支球隊大演入球騷下，本周聯賽累計44球創英超單輪最多入球紀錄，其中熱刺和愛華頓各入5球，列斯聯和李斯特城亦各有4球進帳。

至於周日聯賽吞敗的車路士，明晨在英格蘭聯賽盃第3圈迎戰英冠球隊班士利。新兵薛耶治續養傷，已復操的芝維爾亦未能為新東家地標上陣。至於28歲塞內加爾隊門將艾度亞文迪則加盟在即，日內於柏林進行體測，據報法甲雷恩已同意2200萬鎊（約2.2億港元）轉會費放人。

英再爆疫收緊防疫政策

重開觀眾席計劃觸礁

此外，英足總原計劃下月重開看台予球迷入場觀戰，惟當地疫情再爆發，英揆約翰遜公布再次收緊防疫政策，足球、欖球等體育賽事亦難倖免，料會維持約6個月。內閣辦公室部長高文浩透露，當地的6人限聚令仍會維持。