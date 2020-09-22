「一眉」絕殺3分獻高比 助湖人險勝金塊 感慨無負黑曼巴戰衣

湖人昨在完場前3分鐘一度領先8分，惟金塊憑球星約基治連奪9分，在尚餘31.8秒反超前1分，及後安東尼戴維斯隨即回敬兩分「止血」。當勇的約基治在下一個攻勢背籃單打一眉勾手得分，在尚餘20.8秒時助金塊再以103：102領先。湖人臨完場前有卡盧素射3分不中，隊友丹尼格連搶下進攻籃板後投射，但被查美梅利封走，湖人在只餘2.1秒下開界外球，由朗度交予3分線外的一眉，後者不負所託射入絕殺3分球，助湖人贏得重要勝利，場數拉開至2：0。

場數拉開2:0 明早續戰

一眉絕殺對手一刻，喊出已故名宿高比的名字，賽後受訪感慨表示，當下即時想起這名「紫金軍團」傳奇，亦慶幸「沒有辜負身上的『黑曼巴』戰衣」。他又透露在最後一個攻勢前，主帥禾高曾對麾下表示：「看看你們正在穿上的球衣，他（高比）在關鍵時刻寫下了豐功偉績，現在輪到你們了！」禾高亦大讚一眉的表現，稱他的絕殺球正是「Mamba shot」。一眉獨取全場最高的31分，成為自高比之後，10年來首名在西岸決賽連續兩場取30分或以上的湖人球員，勒邦占士亦為湖人貢獻26分及11個籃板的雙雙；兩軍將在香港時間明早9時續戰。

WNBA突延期 風暴球員疑染疫

另外，WNBA季後賽戰至4強階段，原定昨日舉行西雅圖風暴與明尼蘇達山貓的首仗賽事，在雙方職球員已抵賽場後突宣布延期。據報西雅圖風暴有球員在賽前新冠病毒檢測初步呈陽性，賽會將待日內該隊球員全部通過檢測後，才決定未來安排。

（NBA消息）