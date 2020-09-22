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2020年9月22日星期二
車仔貴價兵打回原形 基柏被嘲最失敗收購 夏維斯鬥紅軍零攻門
文尼起孖奠勝 新兵艾簡達拿75次傳球締紀錄
熱刺英聯盃對手爆疫勢取消賽事
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理文雨戰挫愉園 取代東方登榜首
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「一眉」絕殺3分獻高比 助湖人險勝金塊 感慨無負黑曼巴戰衣
彼絲高娃傷退 夏納羅馬賽封后
環法新王者兼奪新人爬山王
體壇快訊：陳芷澄波特蘭賽高5桿出局
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【明報專訊】（請看附圖）
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