車仔貴價兵打回原形 基柏被嘲最失敗收購 夏維斯鬥紅軍零攻門

車路士中堅安達斯基斯坦臣於完半場前，因從後抱跌半單刀的利物浦鋒將沙迪奧文尼，直接領紅被逐，被領隊林柏特稱是此仗轉捩點。50分鐘，文尼接應羅拔圖法明奴傳中頂入。4分鐘後，文尼禁區內截獲車路士門將「基柏」阿列沙巴拿加傳球射入，而隨着中場佐真奴費路第100次為車路士上陣，但主射12碼被敵軍龍門艾利臣比加擋出，紅軍以2：0取得開季兩連捷。

紅軍兩蛋拆車 林柏特為基柏護航

基柏兩年前以破門將世界紀錄轉會費的7160萬鎊（約7.1億港元）加盟，但近年表現急走下坡，在這場藍紅大戰再成千夫所指。「林伯」說：「每個門將都要充滿自信。他明顯犯錯，必須負責，但亦要自強不息，繼續努力。他令球隊付出代價，但我們亦要負上責任。」曾效力車路士的名宿瑟頓自嘲道，與費蘭度托利斯及舒夫真高向來被視為「藍戰士」最差收購，「但現在被基柏打敗了」。

基柏及基斯坦臣在英國《太陽報》的賽後評分同得最低的4分（10分最高），該報又指出，走出禁區防守的基柏，須為基斯坦臣被逐負上部分責任。此仗賽前已傳出雷恩門將艾度亞文迪將簽約5年，意味基柏正選位置高危。

夏維斯表現低迷 加歷查：不合車路士

車路士在這場大戰少踢一人，焦點新兵夏維斯下半場被後衛湯姆利入替。夏維斯在地標戰挫白禮頓中，擔任右翼無甚表現，此仗移至中路攻堅亦效果不彰，利物浦名宿加歷查說：「他應該踢哪個位置？在4-3-3陣式中，哪位置適合他？他看來是10號球員，但現在不似。從這場比賽來看，他不適合車路士。」車路士名宿艾殊利高爾則稱新兵加入磨合需時，認為夏維斯若司職進攻中場，林伯便需放棄佐真奴費路或高華錫。

（英超消息）