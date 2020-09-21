富力遭南區逼和續當二哥 揚言退賽後准換訓練場 理文今爭榜首

文、圖：余瑋

富力本月復操時被分配到九龍灣公園球場，兩度去信香港足球總會表達不滿，曾揚言退出復賽。主教練楊正光昨確認，球隊今早起將獲准改到將軍澳足球訓練中心操練。兩軍昨日在炎熱天氣下作賽，南區有多名球員離隊，僅註冊18人參加復賽，兼任主教練的列文亦任正選，初段面對富力圍攻保不失，更於完半場前憑一次角球攻勢，由後衛川瀨浩太頂入先開紀錄，半場領先1：0。

富力門將出迎犯規被逐

換邊後，富力憑上季香港足球先生伊高沙托尼梅開二度反超前2：1。南區尾段縱有積施利兩黃一紅被逐，惟補時階段憑小將鄭進泓博得富力門將周煜辰出迎犯規兼直接紅牌被逐。這個禁區罰球由新兵佐佐木周直射得手，助南區於補時4分鐘扳平2：2。

富力賽後6戰11分排次席，落後東方龍獅1分，但少踢一場；南區6戰8分續排第5。理文6戰10分排第3，今午3時在香港大球場若擊敗榜尾的愉園，即可升上榜首。

南區兵源緊絀 謝德謙讚小將稱職

對於南區主帥列文踢足全場，助教貝可泓解釋因人手暫較緊絀：「有新球員未能註冊，新外援亦未到港，不過列文和教練團有很好溝通，臨場不用顧慮太多可專心比賽。」他稱待下季中「齊腳」後，列文便會以主帥身分為主。

南區門將謝德謙也讚賞列文令球員清楚落場工作，又稱備戰兩周狀態未足下，後備換入的小將「交到功課」，寄望球隊之後繼續改善：「今場證明未到最後仍有機會，足球就是這樣。坦白說，我們的球員未必及富力，但堅持到最後一刻。」富力將帥賽後未受訪，足總解釋該隊需做賽後匯報，趕不及訪問。

（港超消息）