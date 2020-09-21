曼城新中堅組合再出發 阿基來投伙加西亞 首擊恐被狼噬

狼隊vs.曼城 now621台 明晨03：15直播

曼城主帥哥迪奧拿在2016年入主曼城，首季後漸上軌道，連奪2017/18和2018/19年英超冠軍，前季更連奪足總盃及聯賽盃，榮膺本土三冠王。惟其後守將高柏尼離隊及拿樸迪長唞，球隊上季無以為繼，最後雖衛冕聯賽盃，但在足總盃、歐聯以至英超均失利。上季聯賽9次落敗，更是哥帥領軍以來最多，35個失球和得81分，亦是近3季最差。

求購中堅屢碰壁 染疫拿樸迪今避戰

曼城的中堅問題暫未能解決，事關哥帥仍未能簽入馬德里體育會的荷西基文尼斯，求購拿玻里的哥列巴尼亦勢觸礁，昨據報改為斥資4600萬鎊（約4.6億港元），向西維爾斟介21歲的祖利斯古迪。哥帥亦證實，早前感染新冠病毒的拿樸迪避戰狼隊，荷蘭隊新兵尼敦阿基應可地標，伙拍曾傳言回巢巴塞隆拿的艾利加西亞扼守中路，然而兩守將平均高度是1.81米，面對身高1.90米的狼隊箭頭魯爾占美尼斯強攻，恐不易抵擋。阿基亦可司職左閘，他承認目前最重要的是盡快融入，又稱讚能說荷蘭語的比利時隊中場奇雲迪布尼對自己有很大的幫助。

狼隊爭頂級聯賽2000勝

狼隊上周開咧戰挫錫菲聯凱旋，但日前英格蘭聯賽盃次圈派遣一些副選上陣，被英冠客軍史篤城淘汰，今仗誓在新季主場響勝鼓，也爭取成為曼聯、利物浦及阿仙奴後，第4支在英格蘭頂級聯賽取得2000場勝仗的球隊。狼隊近兩季英超碰曼城2勝1和1負，兩場勝仗俱在上季取得，當中翼鋒艾達馬查奧爾獨取3球，魯爾占美尼斯也有一球斬獲，但前線拍檔迪亞高祖達昨日落實轉會利物浦。錫菲聯同日迎戰阿士東維拉，維拉日前在聯賽盃作客反勝英甲球隊伯頓，入球功臣之一的基亞利殊早前續約，領軍在新季出擊。

（英超消息）