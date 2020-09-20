東方港超復賽首戰挫傑志 鍾偉強後備奠勝 李志堅信兵源充足佔優

球迷場外打氣

職球員場內守社交距離

2019/20球季港超昨午重開，相比3月同在將軍澳運動場復賽，這次場內明顯加強防疫措施，職球員與傳媒分開通道進出，球場邊還有鐵馬間隔，後備席及記者席座位等都保持1.5米社交距離。如此前復賽，兩隊都有小量球迷到場外打氣。

「東傑大戰」賽前有一陣驟雨，開賽時雖已停雨，但雙方在濕滑草地比賽，傑志中場黃洋多次與對手硬碰，結果36歲的他在28分鐘持球跑動時不慎扭傷右膝倒地，他包紮繃帶後一度返回球場，惟於33分鐘退下火線，「藍鳥」隨即變陣換入蘇沙等。

半場雙方互無紀錄，板凳深度足的東方，換入利馬及鍾偉強即立竿見影。利馬於52分鐘開出角球助攻迪高頭槌破網開紀錄，傑志在63分鐘由高美斯射入12碼扳平，惟5分鐘後利馬妙傳鍾偉強近射成2：1，助東方再領先。傑志尾段反撲，小將陳晉一完場前勁射中柱，「藍鳥」未能扳平，全失3分影響爭標。

黃洋首擊即傷無大礙

朱志光認傑志爭標危

職球員場內嚴守社交距離，賽後傳媒需返回看台，球隊將帥拿着咪高峰遠距離受訪。奠勝的鍾偉強笑言感覺新鮮，「好似開演唱會」。東方擊敗宿敵，後備兵在兩個入球都有功勞，主帥李志堅說，有足夠輪換對應付密集賽程將顯效果。此次復賽僅得兩周備戰，亦有指防疫措施繁複，但他稱：「大家想生存就要去做，最緊要是有得繼續（比賽）。」

對於黃洋傷出，傑志總教練朱志光稱，對方只是比賽碰撞「炒芥蘭」，認為受傷與季前備戰不足無關。黃洋賽後也稱傷勢無大礙，只是比賽時無法堅持才離場；傑志表示需待詳細檢查，才知會否影響之後比賽。

東方賽後7戰12分暫居首，較富力R&F多2分，但多踢兩場，傑志6戰10分跌至第4。朱志光承認，落敗令爭標形勢惡劣，只能寄望往後逐場進步。

富力今午3時同在將軍澳對冠忠南區，新加盟的中堅杜度可註冊上陣。南區昨公布復賽大軍僅18人，包括5名U22小將，新援佐佐木周及史提芬彭利拿均可候命。

文、圖：余瑋