體育課網上教 老師變陣抗新常態 在家運動受保險所限 疫下先授理論終身受用

黎曉彤和任明敏在協恩中學任教體育科，今年暑假經歷不一樣的備課。考慮到教育局指引及保險涵蓋範圍，兩名老師稱難以要求學生在家運動，故本月初「網上開學」後改為教授運動理論。初中體育課原本只有小量理論，她們需在暑假重新編排課程及教材，中一教授賽例，中二、三學生則讀營養學，黎曉彤認為有莫大益處：「這些知識跟她們一世，未來是否朝體育方向發展亦有用，疫情後希望繼續保留部分理論課。」全港中小學周三起分階段恢復面授課堂，黎曉彤表示為防疫，暫時只會安排非接觸式運動，而暑假前短暫復課期間，她曾安排學生學太極和玩「Just Dance」，克服疫情掣肘，為課堂添趣味。

憂成效不足擬復課後測驗

中學文憑試體育科理論佔六成，故高中生受影響較少，但黎曉彤擔心網上授課成效：「平時面對面，她們皺眉，我便知道有不明白之處，但隔着熒幕難得知，擔心她們吸收到多少。」她慶幸部分學生會在課後私下提問，但始終有漏網之魚，已計劃復課後馬上測驗，甚至有心理準備重新教一遍。

缺乏學界成績

或礙中六生升學機會

不少文憑試體育科考生也是校隊代表，教育局早前宣布取消明年部分考試項目，任明敏認同有助減輕應試壓力，但指出公開試成績以外，賽事取消亦會影響學生前程：「應屆中六生較不幸，上學年因疫情少了比賽，學界成績原有助升學或到外地發展，可以預視她們渴望在今年打出表現，爭取大學吸納。」她相信復課後，學生能平衡學業及運動，但亦有所憂慮：「怕她們急於表現而受傷，而且疫情變化很快，每個改變都對小朋友的心理影響很大。」

記者：黃頴恩