紅軍征車仔前續增兵 3.5億求購祖達 艾簡達拿勢地標

車路士vs.利物浦 now611/621台 晚上23：30直播

利物浦在兩個月前主場5：3擊敗車路士，但林柏特不滿對手未完場慶祝聯賽奪冠，有欠尊重，與高普口角。高普近日批評車路士今夏花2億鎊擴軍，再引來一輪隔空駁火。交手一季就開始有牙齒印嗎？高普不以為然：「為何要營造林柏特與我是宿敵呢？我們一年才見兩三次，我相當尊重他在車路士的工作，相信他是個好人。」林柏特亦說，這只是媒體為版面放大事件。

紐奴認祖達將離狼隊

兩軍上月不用出戰歐聯，有更多時間準備新季，但利物浦近日才由拜仁慕尼黑收購艾簡達拿，現時多達8將爭奪3個正選中場位置，高普卻說人滿之患，不代表有球員要離隊：「我不能當這是一個正常的球季準備，如果所有人都健康，一定會有輪換。我的工作包括令球員感到自己重要，會想他們開心，但無法確保他們開心。」艾簡達拿趕及賽前註冊，今晚或可上陣，其優於一眾紅軍工兵型中場的盤球及創造力，令高普可嘗試更多陣地戰進攻套路。英媒亦廣泛報道，狼隊的祖達將以3500萬鎊（約3.5億港元）投紅軍，並獲狼隊領隊紐奴確認；祖達轉會將為「埃及文明」帶來競爭。狼隊則簽入利物浦後衛基賀華，傳作價1000萬鎊（約1億港元）。

華拿爆曾獲高普親自斟介

車路士已有迪姆華拿及夏維斯上周「地標」正選，今晚首度在史丹福橋主場亮相。華拿賽前承認今夏曾獲高普親自斟介：「當利物浦致電來時，你一定會接聽。他們是世界最佳，也有德籍超級教練，不過車路士整體來說更適合我。」這名RB萊比錫舊將稱，林柏特的理念說服他加盟：「我不想將自己限制在一個位置上，他也同意說：『迪姆，你可在場上自由走動，我相信你。』」

今仗被視為開季其中一場爭標關鍵戰，另一爭標熱門曼城則待後天展開今季聯賽，但作客狼隊前，領隊哥迪奧拿稱前鋒阿古路膝傷康復進展緩慢，仍未復操，開季首兩個月難復出。