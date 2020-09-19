港超重燃戰火 東方傑志打頭陣 僅兩周備戰抗密集賽程 李志堅冀麾下盡快入局

記者：余瑋

香港爆發第三波新冠病毒疫情以來，港超復賽將是本地體壇首項重開的賽事。香港足球總會日前公布賽程，23天內完成17場賽事，各隊有5至6場比賽，平均3至5日踢一仗。對於近半年未有正式比賽的球員，本月初才告復操，僅得兩周備戰，着實考驗不少。富力R&F中堅謝家強等部分球員，此前已公開對準備時間不足有微言。

東方形勢被動不容有失

今午由東方惡鬥宿敵傑志打頭陣，亦將是自3月22日足總盃4強後的首場本土職業賽事。現時聯賽榜扣除棄戰復賽4隊的對賽分數，富力R&F以5戰10分續居榜首，但被理文及傑志追至同分，僅對賽成績較佳，東方6戰9分排第4（見下表），主教練李志堅說聯賽形勢被動，餘下4輪已「冇價講」，今仗關鍵在於哪隊能較快「入局」：「今仗將是球員休息長時間後的第一場比賽，哪隊能夠盡快進入比賽模式是關鍵。」雖然新球員註冊復賽上，東方暫僅得唐道碧及鄭子森可參戰，費蘭度及亞歷斯祖只能下季上陣，堅sir說只盼盡快適應：「現時所有事都很不明朗，可做的是盡快適應，部署時也有預計新球員不能上陣。」

東方龍獅門將葉鴻輝亦稱，備戰兩周的確不足夠，但認為在這特殊情况下每隊處境都一樣，球員需要克服，而自己會考慮如何恢復身體，如每晚拉筋或做放鬆肌肉練習：「平均3至4日踢一場，體能恢復比催谷狀態更重要。球隊在操練踢了很多分隊賽，但比賽感覺還是需要靠正式比賽累積。」

朱志光冀傑志經驗制勝

傑志總監兼任總教練朱志光也指，復賽準備未足夠，只能靠職球員經驗盡量做到最好：「面對緊密兼為期短的賽程，餘下6仗每場都要當是決賽。始終相隔半年無比賽，復賽前連友賽都無，沒有球隊能保證球員現有100%狀態，很靠臨場發揮和心態。」今季傑志四鬥東方各取兩勝，惟主力費蘭度及林恩許已離隊，新加盟的射手加維蘭又不符復賽資格，朱sir稱陣中仍有高美斯及蘇沙等鋒將保持攻力：「足球比賽取決有什麼球員加以配合運用，青年球員適當時候都有機會上陣。」

本港近日天氣不穩，足總表示若開賽前5小時發出黑色暴雨警告將取消賽事；若是黃色或紅色暴雨警告，會視察場地是否適合比賽。