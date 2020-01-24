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2020年9月19日星期六
祖雲革新 意甲爭衛冕 派路接掌壓力大 國米拿玻里增兵抗衡
曼聯首擊或遣格連活特 蘇帥:曾要求英軍勿徵召他
紅軍落實2.5億簽艾簡達拿
巴利約熱刺主席打高球 料日內回巢
施迪安控巴塞拖欠酬金
馬賽主場41年來首負聖伊天
體壇快訊：夏蘭特籲辛祖留效蜂兵
SAT周六足球直播賽事
港超重燃戰火 東方傑志打頭陣 僅兩周備戰抗密集賽程 李志堅冀麾下盡快入局
相隔半年返賽場 兩軍隊長引頸以待
復賽加強防疫 嚴守社交距離
大坂直美腿筋受傷 復元需時棄戰法網
熱火挫綠軍 東決再下一城
英力士今屆環法終開齋
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【明報專訊】（請看附圖）
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