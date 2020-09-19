曼聯首擊或遣格連活特 蘇帥:曾要求英軍勿徵召他

迎水晶宮圖響頭炮

蘇斯克查說：「我曾就格連活特的事件與他傾談。當然，我不會在此討論對話內容。這小伙子度過精彩的去季，惟季後他僅有兩周時間放假，卻被召入了英格蘭隊。我曾盡力爭取令他能獲充分休息。經歷一季比賽後，他的身心都需要休息。」

18歲的格連活特在通過新冠病毒測試呈陰性後，一直在曼聯訓練，獲蘇帥確認對方或在英超首戰對水晶宮時披甲，而肯定缺陣的有守將菲爾鍾斯及杜安薛比，而上季表現出色的中場波基斯費南迪斯，是役料與新兵雲迪碧克在中路擔正。

此外，聯賽盃昨日抽籤，曼聯若在第3圈淘汰盧頓，晉第4圈16強後對手將是普雷斯頓，或者是昨晨主場以4：0大破樸茨茅夫的白禮頓。至於狼隊則爆冷以0：1負史篤城，般尼以1：1和錫菲聯後，以互射12碼勝5：4。另外，將在第3圈作客英甲林肯城的利物浦，若晉16強，對手是阿仙奴或李斯特城，而熱刺則或與車路士在16強狹路相逢。