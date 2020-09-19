祖雲革新 意甲爭衛冕 派路接掌壓力大 國米拿玻里增兵抗衡

費倫天拿vs.拖連奴/維羅納vs.羅馬 now638台、有線602/614/654/662台、MyTVSuper 301台 晚上23：59/明晨02：45直播

祖雲達斯上季雖成就九連霸，但7次落敗、得83分和失43球都是過去9季以來最差，終令沙利烏紗不保，會方其後大膽起用剛展開教練生涯的派路領軍。這「斑馬兵」名宿則坦言受已故的告魯夫、安察洛堤及哥迪奧拿等啟發，新一季意甲將大踢進攻足球，惟難免會與皇家馬德里教練施丹和曼城領隊哥迪奧拿相比，但派路說：「這是祖雲達斯，贏波是正常的，不管你是球員抑或教練，目標都一樣。」

派路秉承進攻足球理念

希古恩落實離隊 迪斯高勢來投

羅馬名宿托迪暗示這是派路的壓力來源：「當一個球員時代曾奪標的教練發言時，更衣室內的人會傾聽，因他受到尊重。但對新帥來說，被高度期望是不正常的。派路是冠軍級人馬，即使是在後備席上。」托迪曾在2006年與派路一起協助意大利隊奪得世界盃冠軍。派路另一壓力可能是中場比真歷、馬度迪，以及昨落實「分手」的前鋒希古恩離隊。球隊盛傳將由羅馬簽入迪斯高頂替後者位置，惟除了這名34歲前鋒可「即食」外，其餘新兵則是年輕中場艾法美路、韋斯頓麥堅尼及古路施夫斯基，料融入需時。

國米班主力撐干地再出發

拿玻里擲銀彈誓當黑馬

內憂之外，祖雲也有外患，國際米蘭恐怕是大患。「藍黑軍團」教頭干地去夏上任，上半季表現不錯，但後勁不繼，終讓祖雲蟬聯冠軍。干地說：「我不會回顧。我不會重複去季。」國米主席張康陽則鼓勵道：「我從沒看見有另一個人，能像干地般的勤力。他令我們團結。」國米近年增兵方針是重用英超兵，最新加入的是前曼城守將高拉洛夫，令前英超兵人數增至5個。

拿玻里近季多次衝冠不成，去季成績下滑，只排第7，但獲得意大利盃冠軍，今夏花7000萬歐元簽入里爾的21歲尼日利亞籍前鋒域陀奧森漢，伙拍恩斯治尼攻堅叫人期待，但米利克或被借至明晨作客維羅納的羅馬。續有歐洲金靴獎得主恩莫比尼壓陣的拉素，則有科索沃籍鋒將梅利基來投，火力應可提升。至於攻力強橫的阿特蘭大，已有上半年受家庭問題致情緒受困擾的伊歷錫回歸，使球隊可能再有驚人演出。

另外，美國商人Kyle Krause昨落實收購帕爾馬九成股權，惟雙方未有披露交易金額。