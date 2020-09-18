德甲開戰 拜仁衝九連冠 「標王」辛尼加盟如虎添翼 倒戈史浩克圖響頭炮

拜仁慕尼黑vs.史浩克04 明晨02：30開賽

歐洲疫情持續多月，各國不少球會陷入財政枯竭，像車路士般大灑金錢如鳳毛麟角，去季勇奪德甲、德國盃和歐聯冠軍的「三冠王」拜仁慕尼黑亦不例外，既沒有買斷去季借將翼鋒菲臘比古天奴、比列錫及右閘奧迪奧蘇拿，主要收購也只有利萊辛尼、史浩克04門將紐布爾及18歲守將尼安素亞，但這支26天前才稱雄歐洲的勁旅，是自去年12月初在德甲作客負慕遜加柏後，各項賽事30仗29勝1和，難怪宿敵球會多蒙特的行政總裁華斯基亦有所忌憚：「在費歷克執教下，這或是歷來最強的拜仁。拜仁再不是打敗對手，而是摧毁對手。」

蜂兵高層指拜仁摧毁對手

今仗1.5萬球迷入安聯球場

辛尼勢成德甲開咧戰焦點，事關他聯同門將紐亞、紐布爾及中場哥列斯卡一起倒戈史浩克04。辛尼是史浩克青訓產品，2014至16年為他們上陣57次入13球，其後轉投曼城，曾在2018/19年的歐聯16強兩回合比賽，兩度攻破母會大門，助「藍月」先後作客以3：2及主場勝出7：0。另使拜仁此役感到高興的是，德甲主隊可允兩成球迷入場觀戰，故此，約1.5萬名拜仁球迷料可進入安聯球場，但他們必須戴口罩，保持1.5米距離，而史浩克支持者則被禁進場。

史浩克上季最後18場不勝

疫情打擊球員薪金設上限

擁有116年歷史的史浩克，只曾兩度在德甲封王，但最近一次已在1991年，最近一個錦標則是2011年的德國盃。由華格拿執教的史浩克，踏入今年後成績判若兩隊，自1月尾聯賽作客吞拜仁5蛋後，連同5月的復賽成績，錄得德甲和德國盃連續18仗不勝，當中16場聯賽不勝更是蒙羞紀錄。疫情已令他們決定引入每年250萬歐元（2300萬港元）的球員薪金上限。