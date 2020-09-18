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2020年9月18日星期五
港超賽程出爐明復賽 連同3盃賽選址4球場 23日踢17仗
體院千人檢測陰性 關閉逾7周今逐步重開
艾簡達拿勢投紅軍 騰訊奪今季英超內地轉播權
歐陽若曦冀戰澳門大賽車 隔離贊助或成障礙
尼馬停賽兩場 PSG響勝鼓
美斯復出起孖領巴塞奏捷
體壇快訊：佐高域拿度羅馬賽過關
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德甲開戰 拜仁衝九連冠 「標王」辛尼加盟如虎添翼 倒戈史浩克圖響頭炮
多蒙特組青春班爭標 17歲新星比寧咸矚目
簽證容易文化相近 德甲成美新秀搖籃
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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港超賽程出爐明復賽 連同3盃賽選址4球場 23日踢17仗
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