艾簡達拿勢投紅軍 騰訊奪今季英超內地轉播權

轉會費2.5億

日內完成體測後加盟

《BBC》及《天空體育》等多個英媒報道，拜仁終於接受利物浦開出堤亞高艾簡達拿的轉會費。BBC及德國《圖片報》指，轉會費為2000萬鎊加500萬鎊浮動條款，日內完成體測便會落實加盟。他將成為森美卡斯後，紅軍今夏第2名新兵，周薪傳高達20萬鎊。艾簡達拿出身巴塞隆拿青訓，2013年轉投拜仁慕尼黑，上季助勇奪歐聯兼成「三冠王」。

另英媒報道，皇家馬德里球星加里夫巴利已同意個人條款，勢外借重返前球會熱刺一季。他昨如常到皇馬的訓練場操練，據報他已跟隊友道別，最快日內乘私人飛機往倫敦體測。熱刺需為其支付總值近2000萬鎊（約2億港元）借用費及薪酬。

另外，騰訊體育昨宣布以1000萬美元（約7800萬港元），投得英超在中國地區一年轉播權，第二輪起轉播今季英超餘下372場賽事，部分賽事免費播出。

英超早前與原中國轉播商PP體育（PPTV）終止轉播權，報道指PPTV在3月起拖欠涉1.6億鎊（約16億港元）轉播費，PPTV則稱已按協議超額預付版權費用。