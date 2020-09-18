港超賽程出爐明復賽 連同3盃賽選址4球場 23日踢17仗

足總表示，昨早接獲民政事務局通知，允許6支參加復賽球隊於符合防疫衛生情况下，閉門舉行今季餘下賽事，選址將軍澳運動場、香港大球場、小西灣運動場及旺角大球場舉行，17場賽事悉數於下午3時舉行（見表）。旺角場曾傳不獲批重開，但最終列為賽場之一。

東方傑志將軍澳場打頭陣

港超自3月後重開，首輪戲碼為東方對傑志及富力R&F對冠忠南區，分兩天於將軍澳運動場舉行，理文對愉園在下周一於香港大球場開戰；下周中次輪賽事移師小西灣運動場。至於3場盃賽決賽，菁英盃由傑志對南區，於本月27日在將軍澳場舉行。足總盃由東方對富力，於本月28日在香港大球場舉行。高級組銀牌由東方對理文，在下月2日在旺角場舉行；東方將於5日內踢兩場決賽。賽事安排與3月舉行足總盃時相近，康文署要求每個比賽日場內人數限於180人或以下，只能容納25名傳媒入場，並須預先登記，傳媒與職球員有不同通道進出，入場前需量體溫及填健康申報表。

足總定新兵上陣資格

退賽4隊舊將可註冊

就新簽入球員能否註冊參加復賽，國際足協（FIFA）早前裁定今夏轉會窗加盟球員，只能為新球會於2020/21球季上陣，除非球員符合「失業球員」定義，合約受疫情影響而提早完結則可成例外。足總主席貝鈞奇昨確認，若休季期間球員從退賽4隊港超轉會或外借收回，可獲復賽上陣資格，但若在復賽球隊間轉會或外借收回，除非能提交前球會有受疫情影響而單方面提早解約之證明文件，否則不獲註冊，下周四中午為提交文件截止日。換言之新球員中，東方的費蘭度、亞歷斯祖及曾借至理文的劉學銘都未能上陣，富力有林恩許、馮慶燁及徐宏傑無法上陣，傑志只有加維蘭無緣候命。理文簽入的兩名傑志球員中村祐人及陳嘉豪，因今季分別借至棄賽的和富大埔及佳聯元朗，故可為球隊出賽。

足總亦確認，復賽採用FIFA最新條例，每隊換人名額由3個增至5個，換人次數則維持3次。