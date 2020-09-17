金塊翻艇重返西決 再鬥湖人 偕梅利搶七戰爆發 約基治:我們天生一對

金塊上屆季後賽首圈贏下搶七戰，再於次圈搶七戰落敗出局。今季金塊再與搶七戰結緣，但結局逆轉，他們首圈以場數4：3淘汰猶他爵士，次圈面對快艇又需藉搶七戰分勝負。兩大球星查美梅利及約基治昨仗表現神勇，前者攻下全場最高的40分，後者則取16分、22個籃板及13次助攻的三雙，最終帶領金塊在尾段拉開，以104：89挫快艇，11年來首次殺入西岸決賽。

相反快艇雖曾被視為總冠軍熱門之一，但雙星利安納及保羅佐治在這關鍵戰啞火，全場合共只得24分，38次投籃10次命中，命中率僅得26.3%，成為最大敗因。主帥李華士三度帶隊領先3：1下反輸，寫下季後賽教頭最差紀錄。

連續兩圈落後1:3反勝寫歷史

金塊連續兩圈藉搶七戰晉級，過程均是落後場數1：3下反勝，成為NBA史上第一隊。功臣梅利及約基治賽後受訪，後者興奮道：「我們不斷進步，有良好的溝通，大家都願意付出所有，我們就像天生一對。」金塊晉級後將休息兩天，他認為下仗對手湖人更難應付，但只要保持氣勢，以樂觀態度打出風格便可。梅利則呼籲隊友勿鬆懈，認為湖人將有更大防範。

熱火加時險勝綠軍 東決拔頭籌

同日上演的東岸決賽首戰，邁阿密熱火與「綠軍」波士頓塞爾特人戰至加時末段，熱火以兩分領先下，憑中鋒艾迪比約完場前3.7秒在籃框前封截塔圖的入樽，再搶下籃板奠勝，其後他罰球兩射一中，而塔圖的最後一擊不中，終令熱火以117：114險勝，場數領先1：0。NBA名宿「魔術手」莊遜更形容艾迪比約的封籃，是他看過季後賽史上最精彩一次。