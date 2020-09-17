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2020年9月17日星期四
巴利洽回巢熱刺 傷病周薪添障礙 宿敵阿仙奴續約奧巴美揚穩軍心
基亞利殊續約即建功 領維拉聯賽盃過關
巴塞擱置斟迪比 朗奴高文認缺錢
英超或推健康護照助球迷觀戰
高文成密切接觸者 料無緣開鑼戰
沈金康獲中大授社會科學榮譽博士
18歲小將羅馬賽首圈爆冷挫華雲卡
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金塊翻艇重返西決 再鬥湖人 偕梅利搶七戰爆發 約基治:我們天生一對
怪物獲選新秀一隊 八村壘入二隊亞洲首人
體壇快訊：貝奴環法衛冕失敗
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【明報專訊】（請看附圖）
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