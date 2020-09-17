巴利洽回巢熱刺 傷病周薪添障礙 宿敵阿仙奴續約奧巴美揚穩軍心

巴利本月初表明離隊意願，其經理人昨日表示：「加里夫仍然鍾愛熱刺，希望回到這裏，這是一宗複雜的交易，接近但未完成。」西班牙傳媒近日已指出，皇馬為送走巴利，願意外借時補貼一半人工，甚至近日已清空與巴利有關的宣傳品。

解熱刺兵源不足 有利3線作戰

摩帥曾促成皇馬簽巴利

熱刺方面則摸索借用、以中場迪利阿里交換等方案，惟《衛報》等稱，熱刺希望在談判中爭取皇馬補貼更多，而摩連奴對巴利的渴求程度，或遠不如班主利維。摩帥一如既往拒絕評論，但承認當年促成巴利轉會：「最終在我離開皇馬的當季，會長等人相信我的專業，作出收購。這不是什麼秘密，加里夫也知道。」

熱刺明晨於歐霸次圈外圍賽，作客保加利亞球會普夫迪夫火車頭，未來17日最多出戰8場。球隊昨日有中場盧施素復操，如巴利回歸，最少可解決3線作賽引致前場兵源不足的問題。熱刺前帥哈利列納認為，巴利可改變球隊近1年弱勢。ESPN則引述皇馬前教練團成員警告摩連奴，以巴利的傷病史，勢難再應付英超賽事。現時熱刺唯一明朗的轉會，是日內勢以3000萬歐元（約2.75億港元）收購皇馬左後衛利古朗。

熱刺的北倫敦宿敵阿仙奴，則宣布與31歲射手奧巴美揚續約兩年，粉碎離隊傳聞。這名前季金靴獎得主原定明夏約滿，這次3年新約據報周薪由18萬鎊升至25萬鎊（約250萬港元）。他表明會為領隊阿迪達賣命：「他說『你可以離開，爭逐獎盃，或是留在球會，成為傳奇。』對我而言，傳奇是最關鍵的一個字。他在這裏的兩三個月，你能夠感受到他的熱誠，覺得他值得信賴。」

維拉1.6億購門將馬天尼斯

另外，阿士東維拉昨以約1600萬鎊（約1.6億港元），收購阿仙奴後備門將達米安馬天尼斯，雙方簽約4年。天空體育稱，兵工廠正斟介法甲迪安的冰島國腳溫拿臣取而代之。