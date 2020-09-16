英乙球會掀綠色革命 吸引比利連投資 聯合國認證最環保

扎根於英格蘭西南部小鎮內爾斯沃思，成軍131年的格連森林由第7級別聯賽打起，2017/18球季首度進軍英乙，以約6000人口成為參與此組別聯賽的最小城市。日前該會在英乙新季開咧戰更以1：0挫昔日英超隊保頓旗開得勝。不過，一支名不經傳的區隊，何以吸引英超球星投資？正因「環保」二字。

衣食住行推動環保

純素睇波餐 竹製球衣護脛

「這麼多人熱愛足球，實在沒有別的行業更適合推動環保。」比利連上周宣布入主時如是說。他在6年前一次季前友賽和格連森林結緣，當時隨隊初臨小鎮，只覺路途遙遠，及後因其理念及環保措施後留下深刻印象。

這也難怪，格連森林的環保政策全面，電動車、有機草皮、以再生能源供電等不在話下，甚至不惜違背球迷邊食漢堡邊睇波的習慣，2015年起只提供純素，前年更獲聯合國認證為首間達至碳平衡的球會。上季球會再獻新猷，改用竹材製成的環保球衣和護脛。

比利連撐同路人實踐理念

格連森林球員總值約145萬鎊（約1450萬港元），在英乙24隊排尾4。身價估值逾3億港元的比利連，眼見這支「蚊型班」徹底實踐理念，決定投資支持同路人，冀粉碎其他球隊「沒資源推動環保」的藉口。

比利連亦身體力行，2017年成為純素食者，廣為人知是今年6月乘英超重啟，承諾阿仙奴每贏一場聯賽就捐3000棵樹。兵工廠復賽10仗僅5勝，他決定再掏腰包「加碼」，終在亞馬遜森林種植近6萬棵樹。比利連冀用名氣令格連森林成球壇楷模，球會大股東、英國環保能源商人Dale Vince亦表示：「我很喜歡比利連的行動和理念，期待不只為球隊合作，而是更廣泛的議題。」

（體壇Heat Map）