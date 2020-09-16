美斯收入冠絕足壇 年掙9.8億 力壓C朗尼馬

晤巴塞高層討論減薪

尼馬促懲罰種族歧視者

《福布斯》公布，今季決定留在巴塞隆拿的美斯，年收入高達1.26億美元，當中年薪達9200萬，另有3400萬商業贊助等代言收入。報道指，這名33歲阿根廷隊球星亦繼C朗後，成為足球壇歷來第二個累積總收入突破10億美元的球員。C朗年薪不及美斯只得7000萬美元，但代言收入達4700萬美元，較宿敵多1300萬。西班牙電台則報道，美斯未來數日與巴塞會長巴杜姆會面，是二人在離隊風波後首次，美斯會以隊長身分討論新季球隊減薪問題。

尼馬於收入榜排第3位，他在日前法甲負馬賽末段疑被種族歧視，拳擊敵衛艾華路蘇比朗的後腦，因而領紅被逐。他昨稱願意接受懲罰，但認為種族歧視者也應受罰：「挑釁辱罵是足球比賽一部分，不能太放在心上，但種族歧視是不能忍受的；我很自豪生於黑人家庭。我在比賽中失控了，下次再見我會用足球說話。」PSG亦發聲明聲援尼馬，要求法甲紀律委員會調查事件。