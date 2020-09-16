新星領航車仔開勝門 20歲列斯占士傳射居功 風頭蓋貴價新援

「車仔」派遣華拿及夏維斯兩名新兵正選上陣，前者上半場在禁區被出迎的門將馬菲賴恩攔跌，獲判12碼，佐真奴費路操刀中鵠，白禮頓則在易邊後由李安度杜沙特扳平。列斯占士56分鐘在禁區外轟入世界波，助車路士再度領先，10分鐘後再助攻葛特蘇馬，鎖定3：1勝局。

出身足球世家 上季歐聯一鳴驚人

列斯占士上季英超為藍戰士上陣24次，此仗取得英超處子入球，搶鏡表現獲林柏特點名誇獎：「那入球令我興奮得從座位彈起，當時己隊不太順利，這球來得正好。」此車路士自家青訓產物，2006年僅6歲便加入青年軍，前季外借至韋根在英冠出道，上季被車路士回收並提拔上一隊，季尾已成必然正選。去年11月歐聯分組賽主場對阿積士，他入球扳平4：4，成為隊史最年輕歐聯入球者，賽後被英格蘭隊名宿祖高爾拿來和碧咸相比。

占士一家和足球難以切割，年輕兩歲的胞妹蘿倫前季由阿仙奴轉投曼聯，以14個英冠入球成升班功臣；上季首戰英超以6球助球隊獲殿軍，兼膺最佳青年球員。占士父親是歐洲足協持牌球證，並營運一間足球學校。

華拿傷膝信可鬥紅軍

占美尼斯奠勝領狼隊碎錫

至於此仗博得極刑的華拿，獲林柏特讚賞速度和靈活性兼備，為對手造成威脅。不過，華拿被馬菲賴恩撞傷膝部，賽後需敷冰，但自言有信心下周日惡鬥利物浦可候命。任正選右翼的夏維斯則表現沉寂，一次將皮球傳向旁證的失誤更被網民嘲笑，林柏特雖表示「收貨」，但承認此子仍待觀察。

此外，狼隊昨憑魯爾占美尼斯在開賽3分鐘閃電開紀錄，相隔3分鐘再由路曼沙斯拉開比數，贈主場的錫菲聯兩蛋，全取3分，為下周二迎戰曼城的硬仗壯聲勢。