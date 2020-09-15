堤安姆膺大滿貫新王 連追3盤反勝薩維利夫 破三巨頭壟斷

次號種子堤安姆昨決戰5號種子薩維利夫，爭做首個「90後」大滿貫男單冠軍。堤安姆先落後兩盤2：6、4：6，隨即以兩盤6：4、6：3扳平。進入決勝盤，二人互相「破發」爭持至6：6；堤安姆在決勝局領先6：4，雖然其後錯失兩個決勝分，仍以8：6驚險封王。他是役寫下網壇紀錄，為公開賽年代首人在美網男單決賽落後兩盤下反勝。

首名「90後」男單冠軍

11年來大滿貫最年輕盟主

自前年首闖法國公開賽決賽，堤安姆三度在大滿貫屈居亞軍，昨以27歲之齡首度高舉獎盃，成為11年來最年輕大滿貫男單得主，亦是歷來第2個奧地利人稱霸大滿貫男單。自2017澳洲公開賽起，費達拿、拿度和佐高域瓜分連續13項大滿貫錦標，如今終於「斷纜」，而對上一次由「三巨頭」以外的球手奪標，要數到2016年美網的瑞士籍好手華雲卡。

薩維利夫功虧一簣

雙親染疫感觸落淚

堤安姆昨和識於微時、年輕4歲的好友薩維利夫激戰4小時2分鐘，奪冠後謙稱希望能有兩個冠軍，和對方共享榮耀，並稱是憑信念撐到最後：「這是大滿貫決賽，一定要有信念，當我破發時，信念便愈來愈強，而我相信薩維利夫亦一樣。」至於首晉大滿貫決賽的薩維利夫未能一舉封王，賽後披露父母均感染新冠病毒時，更淚灑當場：「他們每次都到場支持我，如今因確診不能前來，幸好現在已對檢測呈陰性。我很想他們，真的很艱難。」

薩維利夫仍有望在下周一展開的法網爭取生涯首「貫」，但堤安姆上兩屆均打入決賽，如今再乘新科美網冠軍之勢，自然被睇高一線。二人均退出昨開打的羅馬大師賽，但此法網前哨戰仍有「泥地王」拿度力爭十度封王，而在美網被取消資格的一哥佐高域亦會參戰。

（美網決賽）