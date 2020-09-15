富力今停練1天 稱場地影響部署需時調整

貝鈞奇冀諒解 足總料日內公布賽程

許世競重申，會方仍保留退出復賽與否的選擇，會給予時間等待收到足總更多正面消息。足總主席貝鈞奇重申，場地非足總能控制，還望富力諒解：「其實足總無偏心，東方和理文一直都是使用將軍澳足球訓練中心（FTC），順理成章續用，傑志回覆未能借出賽馬會傑志中心予富力後，足總嘗試向政府爭取FTC有第3隊操練，但需衛生署首肯及諮詢醫事顧問意見。」

據悉各隊近日收到復賽賽程詳情，在將軍澳運動場、旺角大球場、香港大球場及小西灣運動場4個球場舉行，足總只待收到政府回覆批准，最快日內正式公布。而新球員能否註冊參加復賽，貝鈞奇稱，若球員受疫情影響提早終止合約，可成例外獲批參賽，包括從4支退賽球隊轉會的球員，但球會需提供球員解約等相關文件方可註冊。