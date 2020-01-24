PSG負馬賽爆5紅14黃 尼馬疑遭種族歧視 拳擊敵衛後腦被逐

PSG在法甲首戰前爆發新冠病毒疫情，包括尼馬及迪馬利亞在內共有7名主力確診，齊無緣以0：1敗走升班馬朗斯的開咧戰。兩人昨晨次輪大戰馬賽前痊癒復出，卻在31分鐘被馬賽前鋒泰奧雲奠勝，再失3分，既在現場約5000球迷面前，取得9年來聯賽首負馬賽，也是42年來開季兩戰首無入球。

此役火藥味濃，球證比沙特至補時1分鐘已拔12黃，及至完場前，馬賽的賓尼迪圖撞跌PSG的里安度柏利迪斯引發衝突，其間PSG的古沙華曾向馬賽的佐敦艾馬維揮拳，接着互踢。賓尼迪圖及柏利迪斯事後同告兩黃一紅，古沙華和艾馬維則直接領紅，而比沙特翻看視像裁判（VAR），發現尼馬從後拳擊敵衛艾華路蘇比朗的後腦，於是向這名全場被侵犯7次的前鋒拔紅。

尼馬：悔沒朝他臉揍拳

艾華路蘇比朗否認歧視

尼馬離場時向第4裁判投訴，聲稱被艾華路蘇比朗出言歧視，電視直播聽到他激動喊道：「種族主義，不！」他賽後在Twitter表示：「我唯一後悔的是沒朝他臉上揍一拳，那種族主義者叫我猴子、雜種，然後我被罰了，這是怎麼了？他們呢？」艾華路蘇比朗其後反擊：「沒有種族歧視這回事。你有時需學懂接受失敗……我不用尊重尼馬。」

法比加斯第800場 摩納哥兩連捷

馬賽主帥韋拿斯保亞斯強調足壇不應存在種族歧視，又指摘迪馬利亞曾向艾華路蘇比朗吐口水。PSG體育總監李安納度則歸咎比沙特執法經驗不足，又說：「我們失去理智。比賽失控了。出現嚴重打鬥。我們定會內部處理，與球員傾談。」總計昨仗14黃5紅，為法甲21世紀單場紀錄。另外，西班牙籍名將中場法比加斯昨第800場職業賽上陣，助摩納哥主場以2：1勝南特兼兩連捷。

（法甲消息）