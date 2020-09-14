大坂三奪大滿貫冠絕亞洲 美網3年2冠連破紀錄 稱平權使命賜力量

盤數2：1反勝艾莎蘭卡

口罩展示黑人受害者名字

大坂直美首盤慘被艾莎蘭卡以6：1擊潰，但以兩盤6：3反勝捧盃，全場6次直接發球得分為對手一倍，亦能把握年長9歲的艾莎蘭卡體力下降，在決勝盤先破發搶佔主導權。她在取勝一刻鬆一口氣，躺在球場上平復心情，然後才興奮地高舉獎盃拍照，更笑稱不想再對上艾莎蘭卡：「我首盤在想，絕不能打一小時就輸掉回家，這不是好的想法，慶幸最後能冷靜調整心態。」

網壇因疫情停擺多時，大坂直美憶述缺少比賽，令她有更多時間思考，變得成熟。自上月辛辛那提賽開始，美國再捲起黑人平權浪潮，她亦一度表示罷賽，但打消念頭後，因傷放棄決賽。她在美網換上另一方式平權，每仗場外戴上黑色口罩，展示種族歧視黑人受害者的名字，更承諾要打入決賽，讓外界關注他們。被問到平權鬥士的身分，會否分散場上集中力，她堅定地說：「平權使我更有力量，更有爭勝決心，因為我想展示更多名字，讓更多人談及他們。」

退出羅馬賽 未篤定戰法網

大坂直美在2018年首奪美網，去年贏下澳洲公開賽，如今再添美網女單后座，世界排名跳升6級至第3位，更成為三奪大滿貫的亞洲第一人，超越坐擁兩冠的中國退役球星李娜。這名前世界一姐若在下周一開打的法國公開賽奪標，有望再提升排名。不過，上月拉傷大腿的她為免過勞致傷，已退出今日展開的羅馬公開賽，對於會否亮相法網紅土場，她似有保留：「出戰美網前，法網是我的計劃之一，但現在要再研究。」

失冠的白俄羅斯籍名將艾莎蘭卡，則只能將希望放在不擅長的法網紅土場。這名媽媽級球手承認，因家庭問題一度考慮掛拍，甚至暫停訓練5個月，但因比賽欲望而重返球場。她在辛辛那提賽因大坂直美退賽，不戰而勝封后，此仗後世界排名將由27攀升至前15位。