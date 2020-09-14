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2020年9月14日星期一
23億打造 新藍戰士登場 華拿首戰征海鷗 林伯未懼新舊融合
沙拿戴帽 紅軍衛冕首擊險勝列斯聯
華迪梅開二度 李城輕取西布朗拔頭籌
被揭派對上吸笑氣 格連活特公開道歉
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【明報專訊】（請看附圖）
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