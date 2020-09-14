沙拿戴帽 紅軍衛冕首擊險勝列斯聯

入球慶祝致敬漸凍症舊隊友

沙拿兩次射入12碼，加上一腳半窩利近柱掛網，連續4季首輪比賽建功，領先射手榜。在他過去35次入球的英超賽事，利物浦全勝而回，打破曼聯與前隊長朗尼的紀錄。這名埃及隊前鋒在88分鐘奠勝後，雙手掩耳及伸舌頭，模仿12次代表埃及隊中場Moamen Zakaria入球慶祝，以示支持這名因肌萎縮性脊髓側索硬化症（俗稱漸凍人症）而掛靴的舊隊友。

利物浦亦有中堅華基爾雲迪積克頂入頭槌，終險勝4：3。作客的列斯聯因新兵洛迪高摩連奴犯天條而功虧一簣，但這支升班馬表現獲各方讚賞，利物浦領隊高普說：「我會常看他們今季的比賽，假如列斯能保持壓迫，將有一個好球季，他們在賽程更密的英冠都做到了，為何不可？」他認為紅軍三度失誤致失球，主要是國際賽後備戰倉促，很快會改善。

客軍相隔16年重返頂級聯賽，領隊比爾沙認為可做得更好：「我們前線有效率，但製造機會不夠多。4次失守都來自死球，是可以避免的。」另外，紐卡素作客韋斯咸，由新兵哥林威爾遜及軒迪克各入一球，淨勝2：0。