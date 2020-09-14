23億打造 新藍戰士登場 華拿首戰征海鷗 林伯未懼新舊融合

白禮頓vs.車路士 now621台 明晨03：15直播

車路士去年初被裁定違規簽入年輕球員，被禁兩個轉會門窗買球員，上季在林柏特首次領軍英超下，最終以第4名衝線，獲得歐聯入場劵，亦獲班主「油王」艾巴莫域大灑金錢，羅致夏維斯、迪姆華拿、薛耶治及芝維爾，據報總轉會費是破單季紀錄的逾2.3億鎊，並免費簽入堤亞高施華和料將被外借的馬蘭沙亞，又很有機會花2770萬鎊（約2.7億港元）收購雷恩門將艾度亞文迪，圖進一步增強四線實力。

4線增兵 「盼今季達另一層次」

車路士今季來勢洶洶，「林伯」坦承目標更高：「與上季相比，我期望今季達到另一層次。球隊需收窄近季與前列球隊的積分距離，而且要建立信心。我的工作是與球員並肩，並助新球員融入，這些工作現在開始了。」他又希望舊球員勿懼怕新兵來臨，「應與對方做朋友，令他們感到受歡迎，一起為球隊努力」。

車路士名宿尼雲認為，林柏特正跟隨利物浦和曼城近季步伐，「目的不是建立球隊，而是王朝」，又稱會方給予林伯的壓力應不會太大，「但追逐高普及哥迪奧拿的成就，將使林柏特壓力沉重」。

夏維斯華拿勢地標 薛耶治施華避戰

車路士明晨作客白禮頓，全隊人工最高的芝維爾（見表），以及薛耶治和堤亞高施華，分別因傷及缺態避戰，德國隊攻擊手夏維斯與迪姆華拿勢地標；主隊則或有由利物浦加盟的中場拉爾拉拿擔正。此外，上季表現可人的狼隊明晨作客錫菲聯。狼隊今夏更葡萄牙化，葡兵至少10人，踢法實而不華的錫菲聯則添兵增強防守，據報新兵門將蘭斯達爾有望首次把關。