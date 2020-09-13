港將頭頂腳跳 破紀錄拒停步 花式足球結合跳繩留名 疫下盼為社會添生氣

羅國輝（Kenneth）踏入練習花式足球的第14年，自覺發展遇瓶頸，去年萌生挑戰世界紀錄的念頭，但當時忙於表演和教班，直至今年初爆發疫情，他才趁空檔重啟計劃。籌備約3個多月，他在4月底首次挑戰失敗，最終在5月初跳出138次的世界紀錄，較舊紀錄多10次：「當天首3次都失敗，幾乎耗盡體力，見證人亦趕時間，當時打算嘗試最後一次，否則擇日再戰。我在練習亦只做到約130次，所以自己都嚇一跳。」紀錄在6月正式獲得確認，Kenneth透露計劃年底再挑戰同時跳交叉繩及頂球，但由於屬全新紀錄，獲審批的難度更高。

棄任工程師改人生方向

締世界紀錄獲家人肯定

中學時仍是尋常「波牛」，偶然機會下，Kenneth接觸剛傳入香港的花式足球，驚訝和自己認識的足球完全不同，自言「喜歡挑戰看似不可能的事」，開始潛心鑽研，換來同學注視和讚賞，連不相熟的也知他就是「識花式足球嗰個」。他其後升讀港大機械工程系，順理成章成為見習工程師，惟好動基因難抵沉悶的白領生活，不足半年便辭職。他自18歲連奪兩屆香港賽公開組冠軍後，不時獲邀表演，便嘗試朝此方向發展，但難免惹來家人微言，著他「正正經經返工」；如今看到掛在Kenneth睡房的世界紀錄證書，亦不禁改觀。

多年來以商業演出和教班維持生計，但他最享受還是街頭賣藝，通過花式和觀眾連結，甚至帶來改變。他憶起年前在澳洲悉尼賣藝時，目睹一名拖着年幼孩子的女性，由愁眉深鎖到重現歡顏，對方最後特意上前道謝，表示自己患上抑鬱症，因這場表演擺脫低落情緒。相較初時純粹享受被注視，Kenneth覺得表演多了一重意義。

踏足各國賣藝

抑鬱觀眾展歡顏

他形容花式只佔表演的兩成，其餘是摸索節奏、帶動氣氛。為體驗不同地方的獨別個性，他每年會到3至4個國家賣藝，在港時亦盡量游走不同地區，而本地觀眾為主的西貢是其最愛。他又為香港觀眾「平反」：「很多人說外籍觀眾的氣氛好，但我認為觀眾沒好壞之分，港人相對內斂，但並非不享受，反而更願意理解表演內容。可惜近年社會氛圍不好，再精彩的花式亦很難令他們由衷發笑。」

文、圖：黃頴恩