韋利安兩助攻 阿仙奴英超響頭炮 新廠兵搶鏡挫富咸 沙夏領水晶宮旗開得勝

阿仙奴因為多員後衛養傷，令加比爾馬加希斯可隨韋利安一同首次上陣，傷癒的門將賓特尼奴及外借回歸的中場艾蘭尼亦復任正選。闊別一年重返英超、坐鎮卡雲農舍主場的富咸，則有射手阿歷山大米祖域先列後備。雙方球員賽前續如上季單膝下跪，聲援黑人平權。

今季首個入球開賽9分鐘即出現，新兵韋利安於禁區混戰起腳被富咸門將擋出，但拿卡錫迪補中助阿仙奴領先。韋利安其後有罰球射中外柱，未能在「地標」開齋，但他在下半場一次開出角球，由里爾加盟的中堅加比爾用膊頭撞入，首戰英超即取得入球。韋利安於57分鐘再長傳奧巴美揚埋齋，阿仙奴終作客大勝3：0，近3次對賽狂轟富咸12球。水晶宮則憑韋費特沙夏攻入英格蘭聯賽個人第50球，以1：0小勝修咸頓。

阿迪達認組軍未完

阿仙奴是役未將後備門將達米安馬天尼斯及中場奧斯爾列入大軍名單，英國《獨立報》指馬天尼斯已與阿士頓維拉傾妥4年合約細節，轉會費高於1500萬鎊（約1.48億港元）。西班牙傳媒則報道巴塞隆拿力邀兵工廠後衛比利連回巢，但未能負擔轉會費，只能借用。盛傳中場古安杜斯及盧卡斯托拉拿在未來數周離隊，剛升任阿仙奴領隊阿迪達承認組軍未完成：「現時陣容並不平衡，我們仍會有球員進出。」不過，中場丹巴施巴路斯與前鋒尼基迪亞昨日熱身時曾爭執，未知會否影響隊內團結。

政府拒准萬人入場測試

賽會批累10萬人失飯碗

對於近季收購加比爾、大衛雷斯、韋利安等都聘用同一經理人，阿仙奴新任行政總裁雲基森否認經理人是考慮因素，技術總監伊度補充球會早前向球探部門開刀裁員，是因為想將更多資源撥入數據分析。

另外，英國政府續限制球迷入場人數為1000人，熱刺、曼聯等的主場萬人測試項目申請被拒。英超罕有發聲明批評政府，稱當局決定將致聯賽每月續損失逾1億鎊，影響10萬人飯碗，球迷人數太少亦難評估計劃成效。《每日郵報》指言辭強硬，令業界也感到意外。