不離不棄16載 列斯聯死忠苦盡甘來 見證高低起跌 港迷：鍾意就要forever

文：余瑋

圖：楊柏賢

「90後」Herman和Damien由列斯聯征戰英超時開始支持，見證球隊降班徘徊低谷，但二人在facebook的頭像依然與列斯有關。Herman父親在70年代已欣賞這白衫白褲的球隊，視已故名宿布南拿為偶像，他亦因而開始了解這球隊，2000年11月首次在電視看到列斯聯憑維度卡「大四喜」以4：3險勝利物浦，人生首件擁有的球衣也是列斯聯。他承認，2004年球隊降班後想過「轉會」，到最後繼續擁護列斯，訪問當日談到愛隊賽事，他能將賽果及入球球員一字不漏。

Damien起初看英超時，則被報章介紹的「年輕」和「活力」等字眼關注列斯：「當年鍾意保耶和阿倫史密夫，都是有活力和踢法的爛仔，睇英國波就是鍾意硬淨足球。」當年有小學同學知悉他是列斯球迷而送贈主場球衣，他也在今次訪問穿上，球衣保存得完好無缺。

18年前隨父踏足艾蘭路

見證重返英冠印象深刻

列斯聯主場艾蘭路球場，曾被死敵曼聯傳奇教頭費格遜，形容為全歐洲最駭人的地方，當地球迷以激進聞名，Herman也自比「足球流氓」，試過贏波脫衣慶祝，輸波亂丟物件、脫鞋泄憤、對着電視機破口大罵。他在2002年首與父親踏足艾蘭路，後赴英留學，累積看過列斯逾10場主場比賽，最難忘是2010年英甲煞科，踢少一人兼落後一球，非勝不可下戲劇性反勝2：1，成為英甲亞軍重返英冠，完場後Herman即衝入球場狂歡。Damien只有一次赴艾蘭路朝聖，2012年夏天他首到英國旅行，球賽正值休季，但能親睹球場已令他足夠興奮，並在官方商店買了主場球衣印上「LOVE4EVER」，也不禁自嘲老土：「鍾意一支球隊就要forever。」

冀愛隊成績平穩免做「升降機」

列斯聯遠離英超後，在港球迷買少見少，Damien笑說：「支持列斯聯其實很辛苦，身邊人常開玩笑問幾時升班。」直至網上發現有居港外籍球迷於2013年開設球迷會專頁，常辦聚會到酒吧觀看列斯聯的英冠直播。Damien說每次聚會僅5、6人，全盛時期也只有10至20人參與，但正是這渠道才令他認識Herman，也得悉在香港原來還有同路人。

支持列斯聯10多年，問到重返英超感受如何，他們卻不約而同稱腦海一片空白，Damien稱：「可能睇列斯都睇到不期望，已視自己是英冠球會球迷。」雖然列斯在低谷時表現「趕客」，但Herman說：「每隊都有高低潮，做glory hunter唔係咁好。」今季期望，他們只求成績平穩免做「升降機」，還有聯賽兩鬥死敵曼聯一定要贏。Damien說：「有球迷看成績才支持，但列斯聯已一段時間無冠可爭，我們就是純粹鍾意。」