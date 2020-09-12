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2020年9月12日星期六
紅軍衛冕首擊迎列斯聯 高普比爾沙稱花錢不等於成功
水晶宮借巴舒亞伊 車仔3新兵首仗缺陣
廠兵打頭陣5中堅避戰 富咸神射手虎視眈眈
艾莎蘭卡碎細威24貫美夢 決戰大坂直美 爭產後首冠勉同路人
湖人再挫火箭 闖西決只欠1場
體壇快訊：體院今交代檢測安排
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不離不棄16載 列斯聯死忠苦盡甘來 見證高低起跌 港迷：鍾意就要forever
歐戰常客盛極一時 再戰江湖冀站穩陣腳
毋懼劣評 列強作客戰衣不乏捧場客
美斯《FIFA21》技壓群雄 巴利降級與武磊相若
吳卓蔚抵台 隔離期間續操練保持狀態
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【明報專訊】（請看附圖）
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