艾莎蘭卡碎細威24貫美夢 決戰大坂直美 爭產後首冠勉同路人

時隔7年再闖大滿貫決賽

38歲的細威昨在女單4強先取一盤6：1，但被同為前一姐的艾莎蘭卡以兩盤6：3反勝，生涯首次於大滿貫擊敗細威，並粉碎對方追平24項大滿貫單打錦標紀錄的美夢。艾莎蘭卡勝出一刻相當激動，她說：「母親是我最重要的身分，但我也是球場上的鬥士。希望女性知道，難如母親角色也能勝任，她們可做到任何事。」

柏域首伙般奴蘇亞利斯稱霸男雙

艾莎蘭卡的決賽對手，為世界排名第9的日籍好手大坂直美，她憑較佳接發球及少失誤，以局數7：6、3：6、6：3淘汰佔主場之利的巴拉迪。大坂和艾莎蘭卡兩周前原本在辛辛那提公開賽決賽交手，但前者因傷棄戰，當時自動奪標的艾莎蘭卡，昨表示期待再和對方過招。

至於男雙昨率先決出冠軍，克羅地亞籍好手柏域伙巴西籍拍檔般奴蘇亞利斯，力壓8號種子組合封王，為二人組隊後首奪大滿貫錦標。此外，職業網球聯會公布今年增辦4站250級巡迴賽，女子網壇亦增加一項賽事，填補疫情產生的賽事空檔。