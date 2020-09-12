紅軍衛冕首擊迎列斯聯 高普比爾沙稱花錢不等於成功

利物浦vs.列斯聯 now611/621台 明晨00：30直播

利物浦約於1個半月前首次在英超掄元，明晨卻「迅速」地在新一季聯賽展開衛冕。紅軍今夏有拉爾拉拿及洛夫雲等離隊，只簽入希臘國腳左閘迪斯米卡斯，與車路士大灑金錢招兵成強烈對比。紅軍領隊高普說：「對一些球會來說，不確定的未來並不太重要。他們的擁有者是國家和寡頭壟斷者，那是事實。我們不是這類球會，亦不可驟然改變，稱『現在要像車路士』。」他指「藍戰士」會受惠於很多新兵，但亦帶來須迅速磨合的壓力，或令紅軍得益。

拒隨車仔步伐增兵

信對方新兵有壓力

紅軍上月尾展開備戰，在熱身賽先後挫史特加和黑池，又打和薩爾斯堡，但在社區盾賽和阿仙奴後射輸12碼，未能響頭炮，而受傷病困擾的中場阿歷士張伯倫及迪斯米卡斯，勢無緣明晨英超首戰。

列斯聯則在阿根廷籍名帥比爾沙執教下，以去季英冠盟主之名，時隔16年昂然升班，之後在轉會市場動作多多，包括以2700萬鎊（2.7億港元）羅致華倫西亞前鋒洛迪高摩連奴，以及1600萬鎊（1.6億港元）簽入狼隊中場希達哥斯達。

比爾沙續約1年 訂列斯聯數載藍圖

對於已花逾5000萬鎊買人，比爾沙卻像高普般指未必能保證有成績，他說：「阿士東維拉去季升上英超後投資不少，卻至煞科戰才不用降班；錫菲聯則花錢不多，但得第9名。所以，足球與金錢是不相干的，它是關乎計劃、比賽風格、球員的凝聚力、動力和戰意。」昨續約1年的他已定下計劃：「留在英超兩季，與列強實力拉近距離，3至5年便挑戰躋身前6。」他特別欣賞日前在歐洲國家聯賽，首為英格蘭隊上陣對丹麥隊的加雲菲臘斯，這名24歲中場更被球迷稱為「約克郡派路」。