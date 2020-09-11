揭幕戰改期 西甲明開打 巴塞勢組新鐵三角淡美斯角色 皇馬冀貼錢踢走巴利

意大利籍名記者羅曼奴透露，迪比（圖）已與去季「四大皆空」的巴塞隆拿達成加盟協議。這荷蘭國腳日前證實巴塞已接觸他，里昂也坦言難向「地上最強」說不。據報與里昂只餘1年合約的迪比之轉會費，是相對便宜的2000萬至3000萬歐元（2.75港元）。料他有望與基沙文及古天奴可組成強大鋒力，合力可將離隊不遂的美斯靠邊站。

迪比勢2.75億投巴塞

現充滿信心的基沙文則說：「我的未來就在巴塞。我在這裏非常好。我得到會方和教練信任。球隊度過非常複雜的一季，現在重新上路。」新帥朗奴高文則指基沙文並非傳統翼鋒，故必須讓他踢回最擅長位置。此外，巴塞青訓產品21歲中場佩治，以及新晉西班牙國腳17歲的安素法迪，勢獲更多上陣機會，但正如「鬥牛軍」教練安歷基所言：「法迪是充滿信心的。可是，我們明白他亦有差勁和時常犯錯的時候，這就是他學習的一部分。」故此，要法迪今季身負入球重任，恐是言之過早。

至於有巴塞中場拿傑迪錫回巢的西維爾，則有班尼加離隊，但買斷蘇索及購入奧斯卡洛迪古斯，保障了這歐霸冠軍的中場實力。維拉利爾雖有辛迪卡索拉離開，也簽入華倫西亞雙將高基連和柏利祖，以及借用久保建英，實力有增無減。

爭取衛冕的皇家馬德里，繼將中場占士洛迪古斯售予愛華頓後，英國《電訊報》昨報道，皇馬為促使不受教練施丹起用的加里夫巴利（圖）離開，願意為對方的新東家，支付該名威爾斯翼鋒周薪高達60萬鎊（600萬港元）的50%。「銀河艦隊」的銀根料因此鬆動，可再活躍於轉會市場。

願為巴利新東家支半薪

傳母會熱刺欲回購

巴利與施丹不和多時，去季上陣20次只入3球，與其高薪成反比例，而他亦曾怪責皇馬從中作梗，導致去季無法如願離隊。他曾說：「我現已31歲，但狀態仍很好。我想比賽。可是決定權在皇馬。」據報熱刺希望他回巢，曼聯則是另一熱門球隊。去夏加盟的夏薩特也令皇馬相當頭痛，事關這翼鋒去季接連受傷，上陣22次只有1球進帳，而日前更未能代表比利時踢歐洲國家聯賽。歐洲「紅魔鬼」教練馬天尼斯更稱，夏薩特目前不足以應付90分鐘賽事，加上中場艾斯高及後衛利古朗可能離開，都令施丹需未雨綢繆，尋求對策。

馬德里體育會已連續8季西甲躋身三甲，穩定性始終不及鄰會皇馬及巴塞隆拿。馬體會今夏轉會市場動作暫不多，但中場湯馬士林馬、湯馬士柏迪和沙奧尼古斯不時傳言離開，持續影響軍心下，難免減弱球隊繼2014年後，再次封王的機會。