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2020年9月11日星期五
疫下賽程密 熱刺首當其衝 爆疫不停頓 每隊14將健康需如期
紅魔黑雙煞看好蘇帥今季爭盃
雲迪碧克紅魔首操 蘇帥讚聰明全面
維迪下季續戰F1 投雅士頓馬田替佩雷斯
速龍雙加時險勝綠軍 明搶七戰爭入東決
細威反勝晉級 4強鬥艾莎蘭卡演「媽媽對決」
今屆亞協盃取消 傑志集中港超復賽
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揭幕戰改期 西甲明開打 巴塞勢組新鐵三角淡美斯角色 皇馬冀貼錢踢走巴利
體壇快訊：日女足破天荒投男子隊
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【明報專訊】（請看附圖）
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