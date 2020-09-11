疫下賽程密 熱刺首當其衝 爆疫不停頓 每隊14將健康需如期

由於阿仙奴上月贏得足總盃，上季英超排第6的熱刺，需要出戰歐霸外圍賽，下周便要遠赴保加利亞作客。如晉級分組賽，他們單是英超加歐霸，便要持續一周雙賽至下年1月，哈利卡尼等相信難以支撐全季。這還未計算再下星期開始的聯賽盃，萬一兩項盃賽撞期，很可能又出現上季利物浦U23出戰的情况，而摩連奴的連珠炮發，幾可肯定不如高普般客氣。

熱刺多線作戰 一周雙賽至明年

在這走在鋼線邊緣的環境下，日前取得PFA年度最佳球員的曼城中場奇雲迪布尼，在頒獎禮上提到球員不應怕被棄用，而不敢說出個人感受：「如果你感到疲勞，就算只是精神上，也不應隱瞞，有時休息一周比強行應付更有用。基本上我們由去年7月開季，疫情期間也是繼續訓練。這情况很可能到下年8月才完結，球隊（對球員）的管理都應該要明智。」

換人名額變回3人或影響輪換

為利物浦、曼市雙雄等提供服務的英國體育科技公司STATSports，亦推出最新的追蹤技術，可實時監測球員的疲勞狀况。當球員的體能下降至一定程度，軟件便會發出受傷風險警告，方便教練團臨場決定陣容。然而，英超20隊上月投票，最終在中小型球會佔多數下，換人名額由復賽後的5人回歸至舊例的3人，或多或少都影響部分球會輪換安排。

另一方面，英國政府針對疫情有反彈風險，未放寬觀眾入場先導計劃，首相約翰遜更揚言當地球賽或未能如期10月重開看台：「這不代表我們會消取計劃，但我們會重新審視對這件事的取態。」